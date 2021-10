Diogo Piçarra teve esta quinta-feira, dia 21, um espetáculo particularmente especial. O músico cantou pela primeira vez com a presença da filha, a pequena Penélope, na plateia.

Melanie Jordão, namorada de Piçarra, contou nas redes sociais nunca ter visto o músico tão nervoso como hoje.

"[...] Levei a Pepi a ver o primeiro showcase do papá. Dedicou-lhe a 'Paraíso' e acho que nunca o tinha visto tão nervoso", revela Mel.

Diogo Piçarra não falou ainda sobre este grande dia, mas antes de subir a palco deixou-se fotografar com as duas mulheres da sua vida no local onde decorreu o espetáculo: a Estufa Fria.

