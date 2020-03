Tallulah Willis já mostrou mais do que uma vez nas redes sociais que nada a impede de mostrar as suas curvas, e muito menos de posar nua. Ainda esta quinta-feira, a filha de Demi Moore e Bruce Willis voltou a surpreendeu os que a seguem no Instagram com algumas imagens de uma ousada sessão fotográfica.

Sem roupa em quatro fotografias a preto e branco, em diferentes poses, é assim que podemos ver a jovem nas referidas imagens.

"O último prego no caixão da minha carreira na Disney", escreveu, na brincadeira, na legenda das fotos, que pode ver abaixo:

