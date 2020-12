Hoje é um dia muito especial para Cláudia Vieira. A filha mais nova da atriz, a pequena Caetana, completa um ano de vida, data que a mesma fez questão de evidenciar através de uma bonita publicação na sua conta de Instagram.

"Como assim já passou um ano? Dia 1 de Dezembro de forma inesperada chegaste às nossas vidas... em boa hora a Dra. Madalena de tirou dentro de mim, bem pequenina mas cheia de força", começou por dizer.

"Num ano atípico usufruíste da presença dos papás e da mana mais do que seria expectável. Só adoeceste no momento em que também tu ficaste contaminada com este maldito vírus. Mesmo assim, nunca perdeste a boa disposição... és forte miúda e uma fixe. PARABÉNS PEQUENINA", completou.

Leia Também: Cláudia Vieira mostra decoração de Natal de sua casa