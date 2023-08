Erika Mota, filha de Carlos Cunha, fez uma atualização sobre o estado de saúde do ator, de 69 anos. Notícias davam conta que o artista se teria sentido mal durante o jogo do Sporting frente ao Famalicão, que aconteceu este domingo, 27 de agosto, no Estádio José Alvalade.

Segundo a imprensa, Carlos teve de sair de cadeira de rodas do recinto, sendo posteriormente assistido por uma ambulância do INEM.

Contudo, esta segunda-feira, 28 de agosto, Erika esclareceu os factos.

"Muito obrigada a todos pela preocupação. O meu pai não se sentiu mal durante o jogo. O meu pai deu uma queda no final do mesmo. Está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez obrigada pelo vosso carinho. O nosso obrigada aos bombeiros de Lisboa e aos médicos do hospital de Cascais", escreveu na rede social.

