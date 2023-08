Carlos Cunha sentiu-se mal durante o jogo do Sporting frente ao Famalicão que aconteceu este domingo, 27 de janeiro, no Estádio José Alvalade. O ator terá sofrido uma queda, mas já se encontra bem, de acordo com uma publicação da filha nas redes sociais.

Conforme avança o Jornal de Notícias, o ator de 69 anos, teve de abandonar o local numa cadeira de rodas, sendo transportado de ambulância para fora do estádio.

De acordo com a mesma publicação de Erika Mota, o pai foi transportado para o Hospital de Cascais.

"Muito obrigada a todos pela preocupação. O meu pai não se sentiu mal durante o jogo. O meu pai deu uma queda no final do mesmo. Está tudo bem graças a Deus", escreveu Erika Mota, conforme pode ver mais abaixo.

O Fama ao Minuto está a tentar o contacto com o artista, mas até agora não obteve nenhuma reação por parte do mesmo.