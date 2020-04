A filha de Filha de Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah, voltou a mostrar publicamente o seu lado mais ousado.

Com uma forte ligação à natureza, Tallulah Belle Willis, de 26 anos, quis assinalar o Dia da Terra com um conjunto de imagens onde se mostra em harmonia com o meio ambiente. Porém, duas dessas imagens acabaram por ganhar especial destaque entre os seguidores pelo facto de mostrarem a jovem completamente nua.

"Eu rendo-me a ti, mãe natureza. Muito obrigada!", pode ler-se na legenda das imagens. Espreite a galeria para vê-las.

Leia Também: No dia da Terra, Guterres propõe seis para salvar o planeta