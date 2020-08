Beyoncé reservou esta segunda-feira, dia 24 de agosto, para o lançamento do videoclipe oficial da sua nova música - 'Brown Skin Girl'.

O tema faz parte do álbum visual Black Is King e resulta de uma parceria com WizKid e Saint Jhn. Porém, é a participação da filha mais velha de Beyoncé, Blue Ivy, no vídeo oficial de 'Brown Skin Girl o que mais está a dar que falar entre os fãs.

Blue Ivy, de oito anos anos, aparece em várias cenas ao lado da mãe. A sua participação teve como objetivo realçar a beleza da identidade negra ao longo das várias gerações.

Beyoncé e o marido, Jay-Z, são ainda pais dos gémeos Rumi e Sir, de três anos.

