"A minha filha tem epilepsia", foi com estas palavras que Lake Bell começou por se dirigir aos fãs, através da sua página do Instagram. Uma realidade que "levou alguns meses até conseguir ter coragem para falar sobre o assunto" publicamente.

Apesar de inicialmente a atriz achar que esta informação não deveria ser partilhada com o mundo, hoje, mais do que nunca, com o momento em que o mundo atravessa por causa da pandemia da Covid-19 e com várias famílias em isolamento social, pensou que seria o momento certo para o fazer.

Desta forma, Lake quis mostrar a tantas outras famílias que "não estão sozinhas".

Na mesma publicação, a atriz destacou ainda que se "sente grata" por ter a seu lado o companheiro, Scott Campbell, com quem casou em 2013.

"Vamos lutar pela Nova [filha]. Pelo futuro dela. Pelo amanhã, pelo hoje. É o início de uma longa caminhada e preciso de me lembrar que não estou sozinha. E se está a lidar com um ente querido com epilepsia, eu percebo... não está sozinho", rematou.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que além de Nova, de cinco anos, o casal tem mais um filho em comum, Ozgood, de dois anos.

Leia Também: Grávida, Ciara faz ecografia e marido participa através de videochamada