O Meet Vincent van Gogh, experiência oficial do Museu Van Gogh, no Terreiro das Missas em Belém, convidou na passada sexta-feira várias figuras públicas portuguesas para viverem esta experiência na primeira pessoa.

Foram várias as caras conhecidas a conhecer a interatividade da exposição e ampliar conhecimentos em relação à profundidade associada à história de vida do pintor, que neste projeto é contada de uma forma única e inovadora.

Paulo Pires, Tiago Aldeia, Marta Andrino, Manuela Couto, Paulo Matos, Márcia Leal ou Jorge Mourato foram alguns dos convidados a dizer 'sim' à experiência. E são por isso alguns dos nomes que pode encontrar nas imagens disponíveis na galeria.

Importa lembrar que o evento tinha como objetivo assinalar o marco dos 50 mil visitantes, presenteando esse mesmo visitante com produtos da loja oficial disponíveis no final da exposição e ainda com uma oferta de um Televisor 4K 50” da LG.

Até 3 de janeiro, Meet Vincent van Gogh vai continuar no Terreiro das Missas, em Belém, de quarta a domingo, das 10h00 às 19h00 (última entrada às 18h00).

