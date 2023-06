É já no próximo dia 1 de julho que as estrelas de Queluz de Baixo vão celebrar juntas na festa de verão da TVI.

A data do evento foi anunciada pelo canal através da informação disponibilizada aos anunciantes e, na mesma nota, foram divulgados os nomes dos apresentadores escolhidos.

Mónica Jardim, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes vão conduzir a emissão que começará às 19h e que continuará, depois, às 23h15.

No entanto, vale sublinhar que a festa, que habitualmente decorria no Algarve, acontecerá este ano em Lisboa, mais concretamente no conhecido restaurante SUD.

