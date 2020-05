Fernando Rocha recebeu esta quarta-feira, 20 de maio, um presente especial que fez questão de destacar na sua página de Instagram. Trata-se de uma prende que chega por parte de um casal próximo do comediante.

"Fazer comédia, é provocar o riso, que por sua vez, provoca a felicidade de quem ri. Todos nos preocupamos em fazer feliz quem nós amamos, mas ser humorista, é provocar esta felicidade a todos, sem descriminar, sem olhar a raças, extratos sociais, orientações sexuais ou diferenças culturais. E quando faço alguém rir, consigo ver muitos sentimentos que eu provoco, vejo alegria no sorriso, felicidade na alma e no fim, agradecimento no olhar", começou por dizer o humorista na legenda das fotografias onde além de mostrar o presente que recebeu, destaca ainda as imagens que foram tiradas no dia do casamento dos amigos, onde realizou um espetáculo.

"E nestas fotos do Lúcio e da Eva vê-se isso perfeitamente. Tive o prazer de fazer um espectáculo no dia do casamento deles. Hoje recebi uma encomenda deles, que faço questão de partilhar convosco e dizer ao mundo que a comédia é uma arte tão nobre que enaltece os valores humanos e aproxima-nos. Um bem haja a todos os profissionais de comédia. Ao Lúcio e à Eva, um muito obrigado, pois o vosso casamento já foi em outubro de 2018, já passaram quase dois anos e mandaram-me hoje esta lembrança que guardarei sem nunca a abrir", acrescentou, deixando algumas palavras de carinho ao casal.

"Obrigado amigos e o que eu vos desejo, é que sejam feliz não só nas vossas vidas mortais, como em toda a eterna melodia do tempo. Deste vosso sempre amigo e 'palhaço', Fernando Rocha. Ps: ao verem as fotos apreciem bem o que está estampado em cada rosto", rematou.

Leia Também: Imagem da Semana: Fernando Rocha grita vitória após recuperar da Covid-19