Fernando Rocha foi fazer um espetáculo na festa de Natal do estabelecimento prisional de Paços de Ferreira, sobre o qual falou numa partilha que fez na sua página de Instagram.

O comediante confessa ter ficado "fascinado" com o que viu e os motivos para tal não podiam ser melhores.

"Visitei as instalações e fiquei fascinado ao ver as salas de aulas e saber que uma boa percentagem deles, se formam com cursos profissionais, saem de lá cozinheiros, pasteleiros, mecânicos etc. e alguns saem de lá com cursos superiores, desejo que depois da pena cumprida se possam integrar na sociedade e serem úteis. E foi isso que eu e a Maria Leal lá fomos fazer hoje", descreve.

"Animá-los, fazê-los rir e dar uma palavra de esperança e dizer-lhes que apesar dos erros que cometeram, têm as famílias deles (pais, mães, mulheres e filhos) cá fora com esperança que eles se integrem na sociedade. Nenhum de nós está livre de lá parar", reflete.

"Um feliz Natal para todos eles e um abraço às famílias", diz, por fim.

Veja o vídeo que o humorista partilhou nas redes sociais deste momento.

