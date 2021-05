Foram várias as figuras públicas que se associaram à causa solidária que a família Carreira lançou em memória de Sara, que morreu em dezembro de 2020.

A filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes é a cara e o nome de uma associação que foi criada para ajudar jovens a seguirem os seus sonhos. E este ano serão doadas 21 bolsas de estudos, anúncio que foi feito este domingo.

Entre as figuras públicas que se juntaram a esta causa está o apresentador Fernando Mendes, que fez questão de destacar o projeto solidário no Instagram.

"Dar asas aos sonhos é o propósito da Associação Sara Carreira, que abre as suas portas com o objetivo de prolongar a bondade da Sara e a sua forma de estar perante a vida. Apoiar crianças e jovens adultos com talento e dificuldades financeiras, ajudando-os continuamente na sua formação e na concretização dos seus sonhos", pode ler-se na recente publicação que foi feita, esta segunda-feira, na página de Instagram de Fernando Mendes.

Logo após a partilha, David Carreira, irmão de Sara Carreira, foi dos primeiros a reagir, tendo colocado na caixa de comentários um emoji em forma de coração.

Leia Também: Bárbara Bandeira: "Esta associação é a extensão da Sara"