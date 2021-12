Fernando Mendes aproveitou para se despedir de Sandra Felgueiras, que deixou a RTP1. O apresentador deixou uma mensagem à jornalista no 'Preço Certo'. "Foi voar para outros caminhos. Sandrinha, é só para dizer que gosto muito de ti, obrigado por tudo o que deste com o teu trabalho e talento. Beijinho e que sejas feliz para onde fores. Estás sempre no meu coração. Grande jornalista", disse.

Um momento que Sandra Felgueiras não deixou passar em branco, tendo recorrido ao Facebook para destacar o gesto do apresentador, reagindo desta forma à sua mensagem.

"Na primeira sexta-feira dos últimos 10 anos sem 'Sexta às 9' recebi este vídeo do meu grande amigo Fernando Mendes que esta segunda-feira se despediu de mim em antena. Disclaimer: eu e o Fernando Mendes somos amigos. E considero-o uma das melhores pessoas da RTP", começou por escrever a jornalista.

"O Fernando Mendes tem um talento único e uma humanidade difícil de encontrar. A cada sexta-feira falávamos. No meio do rebuliço do meu dia, ele enviava-me sempre uma mensagem a desejar 'bom programa' antes das 21h e outra logo a seguir: 'Correu bem?' Tive vários diretores que nunca me enviaram uma só mensagem em dia de programa. Mas o Fernando Mendes nunca deixou de o fazer. Sem haver nada que o obrigasse a fazê-lo", contou.

"Vou ter muitas saudades tuas, mas vou continuar por aí, bem perto de ti e de todos, meu querido amigo! Prometo. Fica aqui o meu agradecimento público a este teu gesto que só poderia ter partido de ti porque és uma alma enorme, tão rara de encontrar nos tempos que correm", rematou.

