Fernando Daniel publicou um novo vídeo na sua página de Instagram onde tenta ensinar a filha a gatinhar.

"Sempre ao teu lado", escreveu o cantor na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Na caixa de comentários foram várias as carinhosas reações que recebeu. "Que maravilha" ou "és incrível, Fernando", são algumas das muitas mensagens que se pode ler.

De recordar que a menina, Matilde, que nasceu em dezembro do ano passado, é fruto da relação do artista com Sara Vidal.

