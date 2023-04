Fernando Alonso e Andrea Schlager anunciaram este domingo, dia 2 de abril, o fim da relação de ambos. O casal estava junto há um ano e a separação foi anunciada através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

"Queríamos dizer-vos que a nossa relação de casal acabou. Tivemos a sorte de partilhar tempo fantástico juntos e vamos continuar a fazê-lo, embora através de uma forma diferente de carinho", começaram por dizer.

"Como provavelmente já devem ter visto, continuamos a trabalhar dentro e fora das pistas em vários projetos juntos durante este período e continuaremos a fazê-lo com o mais profundo amor e respeito um pelo outro", pode ler-se ainda.

O piloto e a jornalista oficializaram a relação em maio de 2022. No passado dia 5 de março, foram fotografados a dar um abraço apertado após Fernando ter conseguido o terceiro lugar no Grande Prémio do Bahrein.

Confira na galeria algumas fotografias deste casal que agora se separa.

© Instagram/Fernando Alonso

