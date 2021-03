Fernanda Serrano assinalou esta segunda-feira, 8 de março, o Dia da Mulher com uma rara fotografia onde posa ao lado das suas meninas/ mulheres: as três filhas, Laura, Maria Luísa e Caetana.

Trata-se de uma amorosa imagem onde apenas é possível ver o rosto da atriz e da mais velha das suas filhas, Laura. A identidade das duas outras meninas foi 'escondida' com um emoji.

Ao registo fotográfico, Fernanda juntou o seguinte texto:

"Às Mulheres Bravas que conheço, este é o meu desejo. Que o Dia que hoje se celebra seja reconhecido por todos e todos os dias em igualdade de respeito, de valorização pessoal, profissional, força, tolerância, direitos cívicos, sensibilidade e bom senso. Que todas façamos por manter o que a tanto custo já foi alcançado e que lutemos para que tudo o resto se ganhe e ajuste equitativamente como seria o justo".

Fernanda Serrano é ainda mãe de Santigo, que tal como as irmãs é fruto do casamento entretanto terminado, da atriz com Pedro Miguel Ramos.

