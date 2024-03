Fernanda Serrano começa a semana com a celebração de uma data muito especial. A atriz foi mãe pela primeira vez há precisamente 19 anos, quando nasceu Santiago.

Na sua página de Instagram, a mamã destacou um conjunto de imagens do filho mais velho e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Quando tu chegaste há 19 anos, a minha vida mudou. Para sempre. Ficou mais bonita, mais feliz, mais preocupada, mais intensa e carregada de amor puro e grandioso! Parabéns grande amor da minha vida! Da nossa vida", escreveu.

De recordar que o jovem é fruto do casamento terminado de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos. O ex-casal tem ainda em comum as filhas Laura, Maria Luísa e Caetana.

