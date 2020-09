Esta quinta-feira, dia 3, Fernanda Serrano foi uma das convidadas do programa de Fátima Lopes na TVI, no qual teve a oportunidade de recordar Pedro Lima, com quem contracenou pouco tempo antes deste morrer.

"A concretização deste projeto tem sido uma luta dura", começa por referir.

"Foram perdas enormíssimas para todos nós", afirma referindo-se não apenas ao ator, como também a Fernanda Lapa, que morreu no passado mês de agosto.

Já quanto ao artista fez saber: "O Pedro para além de meu amigo de casa, também tínhamos uma ligação de amizade de vinte e muitos anos. Era uma extensão da minha família no exercício da minha profissão".

"Era uma pessoa com quem partilhava as minhas ansiedades e angústias da profissão. Pelo visto não acontecia o mesmo ao contrário. Foi uma enorme perda para todos nós, sentimo-la e continuamos a sentir todos os dias", lamenta.

