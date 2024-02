O Estádio Santiago Bernabéu foi 'casa' de Cristiano Ronaldo entre 2009 e 2018, enquanto o avançado jogou ao serviço do Real Madrid.

Quem esteve no estádio este domingo foi Fernanda Serrano, que aproveitou a visita para celebrar o aniversário do jogador português com uma partilha na sua conta no Instagram.

"E como não tenho tempo para ir à Arábia dar os parabéns ao nosso rei Cristiano, que faz hoje 39 anos cheios de vitórias, deixo aqui o meu abraço na sua ex casa! Parabéns, miúdo maravilha! Madrid perdeu a cereja no topo do bolo! Continua a soprar velas…", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Nas imagens pode ver-se a atriz no estádio, tendo também partilhado fotografias de Ronaldo com a camisola da seleção .

