Esta quarta-feira, dia 13 de março, Rita pereira celebra mais uma volta ao sol.

A atriz sopra as velas do seu 42.º aniversário, uma data que Fernanda Serrano fez questão de assinalar no Instagram com a partilha de algumas fotografias das duas, dedicando-lhe uma mensagem de feliz aniversário.

"Hoje é o teu dia, minha Rita… que tenhas um novo ano cheio de vida, sorrisos e muito amor! Parabéns, mana", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

