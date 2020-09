Fernanda Serrano tem mantido discreta a sua relação com o personal trainer Ricardo Pereira, mas este fim de semana decidiu abrir o seu coração aos fãs.

Muito apaixonada, a atriz já não esconde esta fase feliz e surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia em que aparece a beijar o namorado.

Uma imagem discreta, uma vez que apenas mostra a sombra do casal, mas que rapidamente captou a atenção dos fãs.

"Bom dia Alegria! Ainda aqui estou... have a nice day (tenham um bom dia)", escreveu na legenda das imagens que publicou no Instagram, entre as quais a foto do casal.

