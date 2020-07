Maria João Bastos segue na sua terceira semana de férias, desta vez em território nacional. Depois de ter desfrutado de dias de sonho no sul de França, esteve ainda de passagem por Salamanca, em Espanha, e chegou há poucos dias a Portugal.

Por cá, tem aproveitado para descobrir as maravilhas do centro do país. Esteve hospedada na clássica Casa das Obras, em Manteigas, e esta terça-feira explorou a Barragem de Lagoa Comprida, em Seia.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Maria João Bastos deixa paraíso francês e segue para Espanha