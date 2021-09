Como se sabe, todos os sábados de manhã os telespectadores da SIC contam com um apresentador diferente no programa 'Estamos em Casa', que traz ao pequeno ecrã um bocadinho do seu mundo. A escolhida para hoje foi Sofia Cerveira.

Para o 'seu' programa, cujos temas foram o amor e a amizade, a comunicadora optou por um visual muito feminino e cheio de elegância.

Trata-se de um vestido preto com folhos, combinado com um cinto que lhe marcava a cintura e ainda uns expressivos brincos.

Um dos convidados especiais para o formato, como seria de esperar, foi o seu companheiro, Gonçalo Diniz.

