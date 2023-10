O rei Felipe VI tem estado a usar uma tala de última geração na mão esquerda devido a uma lesão sofrida durante uma partida de padel, mas está em recuperação. A confirmação foi dada pelo próprio aos jornalistas que fizeram a cobertura dos Prémios Princesa das Astúrias no final da última semana.

No passado dia 9 de outubro o monarca apareceu com a mão enfaixada durante a celebração do 40.º aniversário da Confederação Empresarial Basca, que decorreu no Museu Guggenheim, em Bilbau, e segundo a Casa Real, este era um "curativo preventivo para uma pequena lesão no pulso".

Agora, a tala que usa é de última geração, bem mais rígida e de cor preta. Graças a ela, o monarca obtém a imobilização completa da palma da mão e do dedo polegar. Este acessório ortopédico tem chamado a atenção nos últimos dias, tendo Felipe VI sido fotografado a usá-la esta semana, na visita que fez a Tenerife na companhia da rainha Letizia.

Ainda não se sabe se o rei terá que ser operado.

