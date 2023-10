Felipe Neto revelou nas redes sociais que está novamente infetado com Covid-19. É a terceira vez que o youtuber brasileiro sofre com os sintomas do vírus.

O ex-namorado de Bruna Gomes começou por escrever no Instagram: "A pior coisa dessa doença maldita é que ela não me permite sentir vontade de fazer nada. Sim, infelizmente é Covid. Por isso estou isolado e sozinho desde que descobri. É a terceira vez e nas três a Covid afetou meu psicológico mais até do que meu corpo. Vai ficar tudo bem".

Mais tarde, na mesma plataforma, o influenciador respondeu a questões sobre a vacinação, tendo dito: "Eu sei que o problema de vocês é falta de estudo, falta de leitura, falta de educação básica. Vocês decidiram abandonar livros e jornais para aprender com vídeo de Facebook e TikTok. Mas essa é fácil de entender".

Confira na galeria as stories partilhadas por Felipe Neto no Instagram.