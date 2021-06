Foi em julho de 2019 que Felipa Garnel abraçou aquele que foi um dos mais duros desafios da sua carreira em televisão ao tornar-se diretora da TVI. Este período profissional foi um dos tópicos da conversa com Manuel Luís Goucha, que será transmitida no programa de hoje e que contará ainda com a presença do marido de Felipa, Nuno Lobo Antunes.

A antiga apresentadora recordou com alguma insatisfação a experiência profissional na estação de Queluz, mas deixou claro que não guarda ressentimentos.

"A sensação que tenho é que tive seis meses naqueles labirintos que não encontras a saída porque realmente não há saída", recordou ainda.

Recorde-se que Felipa Garnel sucedeu a Bruno Santos e esteve em funções durante seis meses, tendo sido depois substituída por Nuno Santos, atual diretor da estação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Goucha (@gouchatvi)

Leia Também: Manuel Luís Goucha volta a entrevistar Teresa Guilherme