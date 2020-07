Na noite desta quarta-feira, dia 15, O FC Porto sagrou-se campeão nacional após sair vitorioso do confronto com o Sporting, com 2-0. Apesar das restrições devido à pandemia da Covid-19, o título foi euforicamente celebrado nas redes sociais e Pedro Teixeira, fiel adepto do clube azul e branco, não deixou de assinalar o marco.

O ator partilhou uma imagem da equipa, reunida num abraço de grupo no relvado do estádio do Dragão, onde se deu a derradeira partida.

Ora veja.

© Instagram - pedroteixeiraoficial

