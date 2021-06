Foi há precisamente um ano que Filomena Cautela se despediu do '5 Para a Meia Noite'. A última emissão apresentada pela mesma foi para o ar no dia 25 de junho de 2020. Quem está agora à frente do formato é Inês Lopes Gonçalves.

No Instagram, Filomena Cautela assinalou a data, destacando também o fim do programa de Conan O'Brien, que aconteceu esta quinta-feira, 24 de junho.

"Hoje faz um ano que fiz o meu último '5 Para a Meia Noite'. Ontem, já nosso hoje, Conan O'Brien fez o seu último late night. Se suspeitam de uma comparação, é nabice, eu vejo uma coincidência mesmo gira num dia bonito que começou com um mergulho num tanque cheio de peixinhos. E tubarões", começou por escrever.

"Hoje começamos a fechar o último programa cautelar. Boa sexta-feira, valentes", rematou.

Recorde-se que neste momento Filomena Cautela está a apresentar o 'Programa Cautelar', que é transmitido aos sábados à noite.

