"Faz quatro anos que emigrei. A sensação de deixar tudo para trás foi ímpar". Foi com estas palavras que Vanessa Ferreira deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 7 de maio.

"Tenho noção que deixei muito. Deixei as coisas materiais, o lar, as minhas gatas. Deixei convívio de todos os dias, a rotina na dança de manhã à noite. Deixei uma família da dança. Deixei o mar, boa comida, um quotidiano maravilhoso. Não foi só deixar a minha querida Lisboa. Foi deixar o país do meu coração", lembrou.

Estando atualmente a viver na Suíça, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou com os seguidores a razão de ter deixado Portugal para viver uma nova vida noutro país.

"Quem me acompanha à distância, pensa que fui maluca! Mas quem me conhece de perto entende que eu tinha de dar este passo. Deixei acumular muita tensão e só acreditei quando tive um ataque de pânico seguido de outro. (Até lá desvalorizava isso). A minha exposição era outra e a invasão não tinha uma linha. O meu bem-estar justificou a minha escolha. Invariavelmente, a aventura sempre foi uma proeza minha. E fé no destino também", explicou.

"A ideia era emigrar com a amiga Solange para Londres. Imagino o bom que seria, mas não era o que procurava e decidi vir para a Suíça. Há quatro anos vinha no voo a chorar tanto que as hospedeiras me traziam água para me manter hidratada, e a senhora do lado deu-me solidariamente o seu ombro. Mas quando cheguei à terra dos Alpes, desfiz a mala e comecei no preciso momento, um novo rumo", recordou, confessando que "adorou a sensação de começar do zero".

"Só ter trazido umas roupas. De não conhecer nada. Na verdade, nunca me senti sozinha. É antagónico, mas é verdade", disse. "Primeiro objetivo: melhorar o alemão. Segundo: procurar trabalho. Terceiro: explorar e me renovar. Até hoje, não me arrependo deste passo. E não, aqui não tenho uma melhor vida do que tinha em Portugal. Qualidade de vida é subjectiva. Suíça dá-me uma serenidade que eu prezo. Se um dia é para voltar? Jamais estará fora de questão. Até lá viverei com saudade, que lido bem mas será sempre saudade", escreveu.

Veja a publicação na íntegra:

