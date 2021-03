Jennifer Lopez deixou os seguidores de queixo caído com a mais recente fotografia partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Trata-se de uma imagem onde a cantora, atualmente com 51 anos, posa diante do espelho com um fato de banho super cavado.

A imagem realça a excelente forma física de J.Lo, as suas curvas e o seu corpo altamente definido.

Como seria de esperar, os elogios não se fizeram tardar e foram o grande destaque na caixa de comentários da publicação.

Leia Também: Jennifer Lopez surpreende fãs ao surgir vestida de noiva