Dona de uma silhueta invejável, Fátima Lopes brilhou no programa 'Caixa Mágica' deste sábado, dia 28 de janeiro. A apresentadora, de 53 anos, deu nas vistas com um vestido lavanda, cor tendência da estação, curto e com mangas em balão.

A comunicadora completou o visual com uns sapatos de salto alto, de fivelas, em tons de nude.

Posando com um rasgado sorriso, Fátima foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos seguidores.

"Sempre elegante, sempre apreciei os seus trabalhos em TV, sobretudo a sua discrição", notou um admirador.

"Fátima bem vestida. Parabéns pelo programa", acrescentou outro.

A título de curiosidade poderá encontrar o vestido na Boutique Antónia Lage.

