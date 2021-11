O espírito natalício chegou oficialmente a casa de Fátima Lopes. A apresentadora fez a árvore de Natal e partilhou o resultado final com os seus seguidores do Instagram.

Sempre atenta e adepta de causas solidárias, a comunicadora decidiu aderir ao movimento Pinheiro Bombeiro e alugar uma árvore cuja receita será doada para apoiar os bombeiros voluntários portugueses.

"O Natal está a chegar e o movimento Pinheiro Bombeiro cumpre o seu 5.º ano. Podemos alugar uma árvore com cariz solidário e sustentável. O aluguer do Pinheiro Bombeiro custa 20€, mas por cada pinheiro alugado, 5€ revertem para a compra de material profissional para apoiar os bombeiros voluntários portugueses. A iniciativa dá, ao mesmo tempo, uma segunda vida a pinheiros que foram cortados para limpar as matas portuguesas", lembra Júlia Pinheiro.

"O meu Pinheiro Bombeiro já está decorado", realça, por fim.

Eis abaixo o resultado final:

