Fátima Lopes recebeu no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, um convidado muito especial: Jorge Mourato. O ator esteve no programa para promover o seu novo projeto de stand-up comedy, Sincera.Mente, e aproveitou a ocasião para junto da apresentador falar pela primeira vez sobre o alegado caso amoroso entre ambos que deu que falar no verão passado.

"Diz o Mourato à bocadinho, tu não me trates por meu amor lá dentro porque depois dizem que tivemos um caso", começou por dizer a apresentadora, brincando com os rumores.

"Pois, como foi este verão. Tivemos um caso tórrido", respondeu o ator, abordando o assunto com graça e tranquilidade.

"O que nós nos divertimos. Ainda por cima foi a tua mulher a tirar-nos a fotografia", acrescentou Fátima Lopes, referindo-se à fotografia que ambos tiraram na casa da apresentadora no Alentejo e que deu origem à especulação.

