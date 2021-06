Júlia Palha foi quem apresentou a mais recente transmissão do 'Estamos em Casa', da SIC, no sábado, 5 de junho. E a prestação da atriz conquistou muitos fãs, tendo recebido vários elogios na página oficial de Instagram da estação.

"Esta miúda é completa. E é tão natural. Estou encantada", disse um internauta. "Parabéns, Júlia, adorei a companhia pela manhã", destacou outro. "Super genuína, gostei muito", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

E entre os cometários, houve quem não se esquecesse de Joana Latino. "Grande exemplo para a própria SIC. A Joana Latino deve estar enterrada em vergonha. Bravo", reagiu um internauta.

Recorde-se que, há cerca de três anos, a jornalista da SIC teceu um comentário sobre Júlia Palha que deu asas a uma polémica.

“Júlia Palha, tenho que falar contigo amor. […] Eu também adoraria pôr-me nesse vestido, mas iam chegar as minhas maminhas primeiro e depois eu. Foi exatamente o que aconteceu contigo, chegaram as maminhas e depois chegaste tu. E ‘a gente’ não viu mais nada do teu look”, disse Latino, na altura, ao falar do look da atriz na gala 'GQ Men of the year'.

“Assim começou esta análise no melhor que o seu português permitiu. Que vergonha alheia do que ouvi. Que triste, em pleno 2018, um comentário destes tecido por uma mulher. Principalmente alguém que diz também ter bastante peito”, respondeu depois Júlia Palha após o comentário que recebeu de Latino.

Leia Também: Júlia Palha escolhida para apresentar programa da SIC