Ben Affleck não passou despercebido no vídeo que Jennifer Lopez preparou para assinalar o aniversário dos filhos, os gémeos Max e Emme, que completaram 15 anos esta quarta-feira.

No vídeo, Ben aparece com Max ao colo enquanto o jovem dorme no seu ombro. Mas não fica por aqui e também aparece numa fotografia em família, captada durante um jantar, onde também está presente Emme e Jennifer.

De recordar que os meninos são fruto do casamento terminado de Jennifer Lopez com Marc Anthony. Por sua vez, Ben Aflleck é pai de três jovens, Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10, fruto do casamento terminado com Jennifer Garner.

