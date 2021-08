Fanny Rodrigues confirmou, em entrevista a Manuel Luís Goucha, que os pais chegaram a estar um tempo separados depois da sua participação na 'Casa dos Segredos 2'.

Em lágrimas, a apresentadora do 'Somos Portugal' explicou que a separação foi motivada pela mudança de postura do pai, Fernando. "As pessoas que o rodeavam não eram as certas. Não eram amigos, eram só pessoas. Ele perdeu-se, perdeu o rumo", afirmou.

Fanny Rodrigues confidenciou ainda que nunca acreditou que esse seria o desfecho do casamento dos pais e não descansou enquanto não os uniu de novo. "O meu pai foi feito para a minha mãe, ponto final. Lutei até ao fim. Nunca na vida ia deixar os meus pais separarem-se. Às vezes olho para eles e até acho que lhes fez bem passar por aquilo", acrescentou.

"Não ia morrer sem os juntar. Virei touro, Manuel", rematou.

