Carina Rodrigues estará a preparar-se para lançar uma música. Na madrugada desta terça-feira, dia 22 de agosto, Fanny Rodrigues publicou na sua página de Instagram um vídeo da irmã a chorar enquanto ouve uma música sua.

"O dom para a música nasceu com ela. O realizar de um sonho começa em breve… Setembro", escreveu Fanny Rodrigues na legenda do vídeo, levando a acreditar que Carina vai lançar uma música no próximo mês.

Na caixa de comentários da publicação foram muitos os elogios e mensagens de apoio.

Na página de Carina Rodrigues também foi publicado um vídeo da própria num estúdio de gravação a ouvir a mesma música. "Carina Rodrigues - Saudade. Setembro", escreveram.

Leia Também: Fanny Rodrigues e Jorge Frade desfrutaram de momentos a dois