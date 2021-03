Fanny Rodrigues reencontrou-se com a amiga Cátia Palhinha este sábado, para juntas marcarem presença no programa 'Em Família'.

As duas amigas voltaram a estar juntas na televisão 11 anos depois de terem feito sucesso na 'Casa dos Segredos 2', mas foi nos bastidores o mais emotivo dos reencontros.

"Ontem, antes de estar com a Cátia estava nervosa. Com um nervoso miudinho, sabem? Até liguei ao meu João para me acalmar", começa por contar Fanny ao partilhar o momento com os fãs.

"Quando me cheguei a ela foi automático, como se nunca tivéssemos estado longe. Uma cena incrível. Chorei de rir na maquilhagem e chorei de chorar, também. Não consegui controlar, é como se tivesse recuado no tempo", revela, feliz por ter percebido que ainda tem com a amiga a mesma relação cúmplice.

"Sou muito feliz na televisão. Muito mesmo. Mas ontem? Fofo, ontem só visto. Antes de entrar no ar, no ar, fora do ar: foi incrível. Senti-me leve. Senti-me livre. E com um cheirinho a 2011", pode ainda ler-se no desabafo de Fanny.

Por fim, um agradecimento aos fãs pelo carinho demostrado por esta dupla: "Obrigada pelas mensagens de carinho, de saudade, de respeito".

