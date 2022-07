"Chegou a hora de dizer adeus a um clube que me apaixonou e aprendi a amar incondicionalmente". Foi com estas palavras que João Almeida começou por se despedir publicamente do Ovarense, clube onde jogou durante cinco anos.

"Quem me conhece sabe que não sou de grandes textos, por isso dizer apenas que foi um privilegiado ter passado por esta casa e que serei um adepto para sempre... Saio por deixar de me identificar com aquilo em que se foi transformando o clube e só por muito amor a esta massa associativa acabei esta época penosa para todos que representaram a nossa ADO! Até um dia vareiros, serei sempre um de vós! Cinco anos, não são cinco dias", escreveu.

Uma partilha que contou com a reação e o apoio de Fanny Rodrigues, com quem tem um filho em comum. "Sei bem de tudo o que deste a esse clube. A camisola foi sempre vestida por ti com amor e um orgulho incondicional! Não és vareiro mas esse sangue está nas tuas veias. Ovar tem que ter orgulho por ter tido um jogador, um adepto e um apaixonado pelo clube como tu", comentou.

Mas não ficou por aqui e nas stories acrescentou: "Dedicou cinco anos a este clube e a esta terra. [...] Durante os cinco anos, entregou-se de corpo e alma a este clube. Vestiu a camisola com orgulho e defendeu as cores da bandeira dentro das quatro linhas como ninguém. Discreto fora do relvado, mas estrondoso dentro do campo! Muita sorte. E que a próxima terra, os próximos adeptos te saibam (sempre) reconhecer o valor, empenho e amor que tens pelo futebol".

© Instagram

De recordar que recentemente surgiram rumores que alegavam que o casal estava separado. Especulações que não foram confirmadas por ambos.

