Após um sem-fim de rumores e especulações, Fanny Rodrigues quebrou o silêncio sobre o fim da sua relação com Jorge Frade para responder à mais recente polémica que envolve o seu nome.

Uma revista cor de rosa afirmou ter conhecimento de que a relação do agora ex-casal terminou durante uma viagem de ambos à Madeira e que a apresentadora do 'Somos Portugal', da TVI, teria ficado sozinha no Funchal depois de o operador de câmara ter decidido regressar a Lisboa.

"Isto já está a ir longe demais!", afirmou Fanny ao deparar-se com a notícia.

"Peço-vos que se deixem de coisas. E principalmente, que se deixem de inventar e de escrever só para criarem buzz, cliques e comentários", apelou, apresentando provas de que viajou para a Madeira com Jorge Frade e de que regressaram juntos a Lisboa.

"Opa, ao que eu cheguei, ter de vir explicar e expor os nossos bilhetes. Fomos os dois para a Madeira e viemos os dois da Madeira", assegurou.

A imagem que mostra os bilhetes do ex-casal revela que, apesar de as imagens na Madeira apenas terem surgido nas redes sociais depois de o fim da relação ter sido anunciado, foi precisamente no dia do 'anúncio' (24 de maio, quarta-feira) que o casal terminou as férias e voltou a casa.



© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

Fanny deu ainda resposta às especulações relativas aos motivos que podem ter causado o fim do namoro e aos rumores de que uma zanga sobre a amizade de Jorge Frade com Cristina Ferreira poderá ter sido o 'gatilho' para a rutura.

"E mais, uma relação quando termina não tem de ser sempre por culpa de alguém de fora. E uma relação quando termina, nem sempre tem um ponto final", notou.

Por fim, voltou a frisar: "Chega de especulações. E para terminar: A verdade só cabe em duas pessoas, no Frade e em mim".



© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

Leia Também: Fanny Rodrigues e Jorge Frade separados: "Cada um segue o seu rumo"