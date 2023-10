Fanny Rodrigues sofreu uma amigdalite que a obrigou a ser assistida no hospital no passado sábado, dia 30 de setembro.

A apresentadora da TVI revelou agora este problema de saúde, através das redes sociais, e explicou que, nem assim, quis faltar ao 'Somos Portugal' que foi para o ar no dia seguinte.

"No sábado, fui parar ao hospital. Falar, doía. Comer, doía. Beber, doía... Passei a noite a reclamar de dores, de corpo, de garganta, um mau-estar do caraças. Mas domingo, acordei, e lá fui eu! Podia não ter ido, podia. Mas não ia deixar a equipa na mão, até porque sei que eles não gostam de fazer aquilo sem mim. Falei com eles e expliquei que estava a meio gás. E sabem que mais?! Tenho uma equipa do caraças! Não me deixaram 'cair'. Cuidaram de mim! Obrigada do fundo do meu coração", relatou Fanny, num primeiro texto.

"Obrigada também a vocês, vocês que rapidamente perceberam que nem uma amigdalite me deita abaixo. O 'Somos' é realmente um programa muito especial, muito mesmo. Durante as seis horas, o meu corpo e mente funcionaram super bem. Assim que desligou, desliguei também. Foi chegar a casa, [tomar] banho e dormir! Prometo que no próximo domingo, em Beja, já estou como se tivesse acabado de nascer. Cheia de vida Até lá, vou cuidar de mim e recuperar", concluiu a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.



© Instagram/Fanny Rodrigues

Leia Também: 'Ex' de Fanny Rodrigues de luto: "O meu pai foi dar cor ao céu"