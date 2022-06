Os festivais de verão estão de volta e o Rock in Rio prepara-se para mais uma edição cheia de música e animação.

De acordo com uma nota enviada às redações, a "Roda Gigante PiscaPisca.pt. Fun n’ Roll" é umas das experiências a desfrutar durante os quatro dias do festival - que este ano se realiza a 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"São esperados brindes, surpresas, música e muitas caras bem conhecidas. António Penalva vai marcar presença junto à roda gigante como DJ residente, mas não estará sozinho. António Félix da Costa, piloto campeão de Fórmula E em 2020 e embaixador da marca, vai fazer a sua estreia como DJ logo no dia 18, primeiro dia do Rock in Rio, para atuação com hora marcada para as 18h", enumeram.

"Dia 19, segundo dia do festival, contará com a presença da embaixadora da marca Cristina Ferreira e também de David Ferreira, um dos nomes que vai subir ao palco do Rock in Rio", acrescentam.

"No dia 25, será a vez de o embaixador da marca Nuno Agonia marcar presença, no mesmo dia em que os fãs de 'Rua das Flores' poderão conhecer Pedro Pisca, a personagem interpretada por Pedro Rovisco que tem animado a novela.

No dia 26, último dia do festival, os visitantes da roda gigante podem esperar a presença de Cifrão e do coletivo de tiktokers BRK, mas não só: uma flash-mob promete animação em grande no dia do adeus à edição de 2022 do Rock in Rio", completam.