Se por cá o apresentador Fernando Mendes não tardou a reagir à morte de Bob Barker, lá fora foram muitos os famosos que rapidamente se manifestaram nas redes sociais.

O apresentador da versão americana de 'O Preço Certo' morreu de "causas naturais" aos 99 anos e foi homenageado por várias caras conhecidas.

De destacar que além de ter apresentado o famoso programa durante 35 anos, também fez parte do filme 'Happy Gilmore', onde fez de si próprio. Este foi o seu único papel no cinema.

Adam Sandler, que integrou o elenco do filme, teceu rasgados elogios ao apresentador, recordando os bons momentos que passaram juntos. "Vai fazer falta a todos! Dia devastador", acrescentou, deixando depois uma palavra de conforto à família de Bob. "Obrigado por tudo o que nos deu", completou.

Julie Bowen, que também fez parte de 'Happy Gilmore', recordou: "Nunca me vou esquecer do Adam a convencer o Bob Barker a dizer a icónica frase 'o preço está errado, b****'. O Bob foi gentil e educado, e recusou-se a dizer essa frase, mas foi envolvido pela hilariante cena com o Happy (personagem de Adam no filme) e ele apenas... disse. É uma das minhas memórias favoritas de filmagens".

Também Rob Schneider fez questão de recordar Bob, tendo destacado no X (anteriormente conhecido como Twitter) a cena icónica do apresentador com a personagem de Adam Sandler em 'Happy Gilmore'.

"Uma das melhores coisas que já ouvi no showbusiness foi o Bob Barker a dizer: 'Mudei-me para Hollywood para ser ator e a única pessoa que me deixou ser foi o Adam Sandler'. Esta cena deles sempre foi e será absolutamente hilariante. Que Deus te abençoe, Bob", escreveu.

Por sua vez, Drew Carey, que sucedeu Bob como apresentador da versão americana do programa 'O Preço Certo', também lhe prestou uma homenagem.

"Um dia muito triste para a família de 'Price Is Right' e para os amantes dos animais no mundo inteiro. Não houve um dia no estúdio que não pensasse no Bob Barker e lhe agradecesse. A sua memória vai manter-se no meu coração para sempre", disse.

De recordar que além do seu percurso televisivo, o apresentador era também um grande defensor dos animais.

