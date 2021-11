A morte de Marília Mendonça, confirmada na noite desta sexta-feira, deixou as redes sociais num pranto. A cantora perdeu a vida aos 26 anos num acidente de avião em Minas Gerais e os fãs não tardaram a reagir.

A viver no Brasil, Katia Aveiro logo se manifestou sobre a morte daquela que era uma das mulheres que mais admirava.

"Não costumo fazer isto, mas eu amo ela demasiado para não lhe prestar a minha humilde homenagem, Minha querida, estou em choque, não sei nem o que dizer, estou sem palavras. Hoje pela manhã cantei uma música tua, sempre canto e sempre vou cantar todos os dias da minha vida. Quem me conhece sabe o quanto fazes parte da minha vida. Descansa em paz. E que Deus conforte o coração dos teus amigos e família. E que cuide bem do teu menino", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.

A cantora Ágata também destacou a morte nas suas redes sociais com imagens do avião que se despenhou. "Avião com Marília Mendonça cai em Minas Gerais; Cantora que eu amava ouvir. Em todas as profissões se corre risco. Que a sua voz perdure e a sua alma se eleve", escreveu na legenda.

Cláudia Raia também fez uso da sua página de Instagram para prestar um tributo à jovem cantora. "Uma dor inexplicável, perdemos uma das nossas maiores artistas, Marília Mendonça, com apenas 26 anos. Cantora extraordinária, compositora genial, mãe de primeira viagem e a representação da nova geração da música sertaneja no nosso país. Não tenho palavras pra descrever esse sentimento de impotência, eu só desejo meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Mesmo prematuramente, que seu caminho seja sempre de luz".

"Leo, sua mãe deixou um legado aqui do qual você vai sentir tanto orgulho. Ruth Moreira [mãe de Marília Mendonça], tem um país inteiro contigo. Para sempre. Obrigada por nos presentar com essa gigante. Força aos familiares e amigos. Todo meu amor", escreveu Deborah Secco.

