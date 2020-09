As imagens foram destacadas no Instagram, numa publicação onde dá os parabéns ao casal por ter dado as boas-vindas à primeira filha.

Foram muitos os fãs, colegas e amigos que se mostraram felizes pelo nascimento da filha de Gigi Hadid e Zayn Malik. Entre as várias mensagens de carinho que o casal recebeu, destaca-se a publicação que o famoso fotógrafo Mario Testino fez no Instagram. "Felicidades pelo vosso bebé, queridos Gigi e Zayn", escreveu na legenda de algumas imagens únicas do casal. Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores de Mario Testino. Veja tudo na publicação abaixo: Leia Também: Gigi Hadid mostra nova foto da filha e agradece presente de Taylor Swift