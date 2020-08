Fernanda Serrano é uma mãe muito 'babada', disso não há dúvida. Apesar de ter uma carreira de sucesso enquanto atriz, a verdade é que nunca deixa de priorizar os quatro filhos, com quem faz questão de passar momentos de qualidade.

Na sua mais recente publicação do Instagram, a artista partilhou um retrato no qual surge com Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro.

"Ontem foi um dia cheio de momentos especiais com quem mais amo! A vida é feita de amor...", escreveu na legenda da publicação.

Importa notar que todos são frutos do seu casamento, entretanto terminado, com Pedro Miguel Ramos.

Leia Também: Vídeo. Fernanda Serrano mostra-se a fazer o sexto teste à Covid-19