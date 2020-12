Aproxima-se a semana em que se celebra o Natal e começam por isso a surgir nas redes sociais dos famosos as primeiras mensagens de boas festas dedicadas aos seguidores. Este sábado, dia 19, foi a vez de Bernardina Brito.

A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, partilhou com os fãs um conjunto de fotografias de uma sessão natalícia feita em casa onde posa ao lado dos dois filhos, Kevim e Kyara, e do atual namorado - Pedro Almeida, pai da sua filha mais nova.

"A todos vocês que estão aí há anos e anos a acompanhar-me, a mim e à minha família, deixo-vos aqui um pouco de nós, sem filtros como uma família unida e maluca que somos. Queremos desejar-vos do fundo do coração um feliz Natal, junto das pessoas que mais amam, mas principalmente que tenham muita saúde paz e amor. Que 2021 possa ser um ano melhor. Obrigada por estarem comigo há sete anos", pode ler-se na legenda da publicação.

Confira a galeria para ver as imagens.

