Paulo Pires aproveitou os dias quentes de outono para rumar a Sul e desfrutar de umas merecidas férias em família no Algarve.

Partilhando com os seguidores uma memória feliz destes dias, o ator revelou no Instagram uma fotografia na qual surge ao lado da mulher, Astrid Werdnig, e das duas filhas do casal, Chloë e Zoë.

"Família linda", enalteceram dezenas de seguidores nos comentários feitos à partilha.

