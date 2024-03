A família real do Mónaco vestiu-se a rigor na noite deste sábado, dia 23 de março, para comemorar um dos eventos mais esperados do ano no principado, o Baile da Rosa, que desta vez teve como tema 'Disco'.

Tal como em edições anteriores, os Grimaldi juntaram-se na Salle des Etoiles do Sporting Club de Monte Carlo e posaram sorridentes e elegantes.

No evento, liderado pela princesa Carolina, estiveram, entre outros, figuras como os príncipes Alberto e Charlene, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Alexandra de Hannover e o namorado, Ben Sylvester Strautmann, Charlotte Casiraghi - que deu nas vistas ao aparecer sem o marido, aumentando os rumores de separação -, assim como estrelas como Gloria Gaynor ou Christian Louboutin.

De recordar que o Baile da Rosa é uma cerimónia com fins solidários. Durante o jantar, pelo qual cada participante paga 1.200 euros e cujos bilhetes já estão esgotados, realizam-se sorteios e leilões de esculturas ou pinturas. O montante arrecadado financia as iniciativas humanitárias da Fundação Princesa Grace, criada em 1964 para apoiar projetos que beneficiam crianças e também ajudam estudantes através de planos culturais

Percorra a galeria e veja as imagens desta noite especial.

Leia Também: Charlotte Casiraghi vista com novo amor após rumor de crise no casamento